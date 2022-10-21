На Київщині ввели тимчасові відключення електроенергії

11:35 21 жовтня Київ, Україна

Мешканців Києва закликають не вмикати енергоємні прилади.



Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

"В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено почалися тимчасові відключення!", - написав він у Телеграм.



Він закликав мешканців області "тотально економити електроенергію".

"Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальні! Споживаємо ощадливо", - закликав Кулеба.



В Укренерго попередили, що подальше відключення електроенергії можливе у всіх регіонах України і сьогодні.



Як попередили в Міненерго, українцям потрібно скоротити споживання електроенергії на 20%, інакше світло відключатимуть за графіком.