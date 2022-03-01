У Київській області відновлено електропостачання у 36 населених пунктах

13:21 01 березень Київ, Україна

Ремонтні бригади «ДТЕК Мережі» за погодженням із Збройними силами України відновили електропостачання 65 населених пунктів у Київській та Донецькій областях, які знеструмлені через бойові дії.



Про це повідомили у пресслужбі компанії.



«Ситуацію ускладнено бойовими діями. Тому наші бригади не можуть дістатися місця пошкоджень мереж. Ремонтні бригади оперативно відновлять електропостачання всіх клієнтів, які залишаються без світла, як тільки отримають необхідні дозволи на проведення ремонтних робіт від Збройних сил України», – повідомили в компанії.



На Донеччині фахівці компанії відновили електропостачання у 29 населених пунктах. Без світла залишаються 80 населених пунктів, включаючи значну частину Маріуполя.



Ремонтні бригади ДТЕК готові відновити електропостачання, як тільки отримають дозвіл ЗСУ, пояснили у пресслужбі.



На Київщині відновлено електропостачання для 23 тис. клієнтів у 36 населених пунктах. Без світла залишаються 50 населених пунктів. Ремонтні бригади ДТЕК очікують на дозвіл ЗСУ для проведення поновлюваних робіт.