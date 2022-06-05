На Київщині створено 20 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів

Продовжуються роботи з відновлення транспортного сполучення та інших інфраструктур у деокупованих районах. Як повідомив у своєму Telegram заступник голови ВП Кирило Тимошенко, на Київщині зведено 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих під час активних бойових дій мостів.
Також Тимошенко повідомив, що поблизу зруйнованого мосту через Ірпінь заасфальтовано об'їзну дорогу.
Рух з тимчасової переправи для всіх видів транспорту на трасі М-07 Київ – Ковель було відкрито 29 квітня та відновлено транспортне сполучення з Гостомелю, Бучі та Бородянки до Києва.
Нагадаємо, правоохоронці продовжують роботи з виявлення загиблих унаслідок військової агресії з боку РФ на території Київської області.
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