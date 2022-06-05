На Київщині створено 20 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів

06:57 05 червня Київ, Україна

Продовжуються роботи з відновлення транспортного сполучення та інших інфраструктур у деокупованих районах. Як повідомив у своєму Telegram заступник голови ВП Кирило Тимошенко, на Київщині зведено 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих під час активних бойових дій мостів.

"Загалом у Київській області збудовано 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих мостів. Також продовжуються роботи з розчищення доріг та вулиць Київської області від залишків техніки та сміття", - написав він.

Також Тимошенко повідомив, що поблизу зруйнованого мосту через Ірпінь заасфальтовано об'їзну дорогу.

Рух з тимчасової переправи для всіх видів транспорту на трасі М-07 Київ – Ковель було відкрито 29 квітня та відновлено транспортне сполучення з Гостомелю, Бучі та Бородянки до Києва.

Нагадаємо, правоохоронці продовжують роботи з виявлення загиблих унаслідок військової агресії з боку РФ на території Київської області.