У Київській області з 21 березня посилюють карантин. Список заборон

Унаслідок високих показників захворюваності на коронавірус, з 21 березня в Київській області посилять карантинні обмеження, однак в разі поліпшення показників протягом тижня обмеження можуть бути переглянуті.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
За його словами, з 21 березня буде заборонено перевозити пасажирів у громадському транспорті з завантаженістю понад 50% місць для сидіння. Впроваджуються також вимоги до проведення релігійних заходів.
У період посиленого карантину на території області забороняється:
- прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки і навинос;
- робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів. Продуктові магазини, аптеки, зоомагазини і квіткові магазини продовжать працювати з обмеженням не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;
- робота непродовольчих магазинів, крім доставки і навинос;
- робота закладів культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без глядачів).
Крім цього він уточнив, що учні 5-11 класів після завершення канікул навчатимуться дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.
"У разі поліпшення показників протягом тижня ми зможемо повернутися до цього питання і скоротити обмеження. Поки ситуація, на жаль, критична", - додав Володін і закликав усіх з розумінням ставитися до таких обмежень.
У період посиленого карантину на території області забороняється:
- прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки і навинос;
- робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів. Продуктові магазини, аптеки, зоомагазини і квіткові магазини продовжать працювати з обмеженням не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;
- робота непродовольчих магазинів, крім доставки і навинос;
- робота закладів культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без глядачів).
Крім цього він уточнив, що учні 5-11 класів після завершення канікул навчатимуться дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.
"У разі поліпшення показників протягом тижня ми зможемо повернутися до цього питання і скоротити обмеження. Поки ситуація, на жаль, критична", - додав Володін і закликав усіх з розумінням ставитися до таких обмежень.
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