У Київській області з 21 березня посилюють карантин. Список заборон

15:40 19 березень Київ, Україна

Унаслідок високих показників захворюваності на коронавірус, з 21 березня в Київській області посилять карантинні обмеження, однак в разі поліпшення показників протягом тижня обмеження можуть бути переглянуті.



Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Протягом останніх днів стрімко почала зростати захворюваність в Київській області. За останню добу, 18 березня, в області зафіксували антирекорд - захворіли 1134 жителі, 27 померли. Ще є місця в лікарнях... відкриваємо нові лікарні для прийому хворих на коронавірус, але, з огляду на стрімке зростання захворюваності, а також зростання госпіталізацій, сьогодні відбулося позачергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території області", - зазначив Володін.

За його словами, з 21 березня буде заборонено перевозити пасажирів у громадському транспорті з завантаженістю понад 50% місць для сидіння. Впроваджуються також вимоги до проведення релігійних заходів.



У період посиленого карантину на території області забороняється:



- прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки і навинос;



- робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів. Продуктові магазини, аптеки, зоомагазини і квіткові магазини продовжать працювати з обмеженням не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;



- робота непродовольчих магазинів, крім доставки і навинос;



- робота закладів культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без глядачів).



Крім цього він уточнив, що учні 5-11 класів після завершення канікул навчатимуться дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.



"У разі поліпшення показників протягом тижня ми зможемо повернутися до цього питання і скоротити обмеження. Поки ситуація, на жаль, критична", - додав Володін і закликав усіх з розумінням ставитися до таких обмежень.