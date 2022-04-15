На Київщині виявили вже 900 тіл загиблих від рук російських окупантів

17:41 15 квітня Київ, Україна





Про це на брифінгу На Київщині виявили вже 900 тіл цивільних, убитих російськими окупантами. Найбільше загиблих, понад 350 – у Бучі. Загалом окупованими були 180 населених пунктів.Про це на брифінгу повідомив Андрій Небітов, начальник Головного управління національної поліції у Київській області.

"Хочу з досадою сказати про те, що сьогодні буде перетнута межа в 900 тіл загиблих від рук російської армії, цивільних, підкреслю, яких ми знайшли, оглянули та передали до судово-медичних установ для детального огляду", - сказав Небітов.

Він також розповів про тіла шістьох убитих мирних, знайдених у підвалі у селі Шевченкове.

“Ми вже встановили особи п'ятьох із них. Першому зателефонував його знайомий під час окупації та повідомив, що біля залізничних колій російські солдати знущаються з двох жінок. Чоловік вийшов із дому, і більше його ніхто не бачив. Інші два брати не мали відношення ні до ТРО, ні до військових формувань, вони вбиті пострілами. Ще один місцевий їхав велосипедом селом”.

У двох братських могилах у Бучі було поховано 40 та 57 тіл відповідно. 95% людей, яких отримали з першого місця масового поховання, мають отвори від стрілецької або снайперської зброї.



Небітов зазначив, що росіяни на окупованих територіях намагалися встановити свій режим:

"Під час окупації армія РФ встановлювала певний режим, намагалася знайти людей, що впливають на громаду, і змусити їх працювати в Росію".

Також він прокоментував "білі пов'язки", які носили вбиті громадянські: