На Київщині виявили вже 900 тіл загиблих від рук російських окупантів

На Київщині виявили вже 900 тіл цивільних, убитих російськими окупантами. Найбільше загиблих, понад 350 – у Бучі. Загалом окупованими були 180 населених пунктів.
Про це на брифінгу повідомив Андрій Небітов, начальник Головного управління національної поліції у Київській області.
Про це на брифінгу повідомив Андрій Небітов, начальник Головного управління національної поліції у Київській області.
Він також розповів про тіла шістьох убитих мирних, знайдених у підвалі у селі Шевченкове.
У двох братських могилах у Бучі було поховано 40 та 57 тіл відповідно. 95% людей, яких отримали з першого місця масового поховання, мають отвори від стрілецької або снайперської зброї.
Небітов зазначив, що росіяни на окупованих територіях намагалися встановити свій режим:
Небітов зазначив, що росіяни на окупованих територіях намагалися встановити свій режим:
Також він прокоментував "білі пов'язки", які носили вбиті громадянські:
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