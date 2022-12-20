У Київській області 80% регіону залишається без світла

19:05 20 грудня Київ, Україна

На Київщині продовжують відновлювати електропостачання, яке дало збій після атак російськими ракетами та дронами.



Про це голова Київської ОВА Олексій Кулеба написав у Telegram.

"Підкреслю, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає.



Внаслідок масштабних ушкоджень енергетичної інфраструктури "Укренерго" застосовує екстрені відключення електрики", - заявив голова ОВА.

За його словами, без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація у Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах – понад 30 громад.

"Пріоритетними для електропостачання є об'єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання.



У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки відключень. Будемо оперативно інформувати про перебіг відновлювальних робіт", - додав Кулеба.



Він попросив із розумінням ставитися до ситуації.



Перед цим мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що Бучанська громада знеструмлена через серйозні пошкодження енергосистеми.

"Запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень по підстанції 330 кіловат "Північна".



Через це повністю без електропостачання залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мощун, селища Немішаєве та Бородянка.



Прошу керівників ОСББ, керуючі компанії та підприємців та всіх мешканців громади самоорганізовуватись для допомоги сусідам та один одному, оскільки ситуація може погіршитися”, - написав мер Бучі.

За його словами, об'єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури будуть заживлені від альтернативних джерел, а у разі технічної можливості тимчасово матимуть стабільне електроживлення від мереж ДТЕК.