У київській автошколі відмовилися обслуговувати клієнта українською та побажали "успішного навчання на мові"

Редактор сайту Нова українська школа Олег Твердь поскаржився на київську автошколу АвтоМаг за відмову обслуговувати його українською мовою.
Чоловік залишив на сайті автошколи заявку, після чого з ним зв'язалася керівниця філії. Однак згодом між ними виникла мовна суперечка, тому що в автошколі пропонують навчання лише російською.
Про інцидент він розповів у Фейсбуці.
“Записався на курси з водіння в Автошколі МАГ. Виявляється, у них викладання тільки російською. На те, що я не хочу вчитися водінню російською, директорка Ірина відповіла хамством: "Успішного навчання на мові", - написав Олег Твердь.
Чоловік опублікував скріншот листування з керівником філії на Печерську Іриною Мущинською.
Олег Твердь повідомив, що залишив скаргу щодо порушення прав споживача на сайті уповноваженого із захисту державної мови.
Згодом Твердь додав, що йому зателефонувала Ірина, яка є директоркою філії школи на Печерську.
"Вибачилася за свої слова. Також до мене написала менеджерка іншої філії школи, вибачилася за свою колегу та запропонувала вчитися у неї – писала українською”, – написав Твердь.
Пізніше з Олегом зв'язався директор автошколи, вибачившись за інцидент.
"Шановний пане Олег, побратими та друзі!!! До Вас звертаюся я, директор Автошколи «АвтоМАГ» - Гнатюк Олег Миколайович, захисник Батьківщини!. Вибачаюся за цей прикрий інцидент, прошу не ганьбити ім'я мого великого колективу, низка яких зараз безпосередньо зі мною поряд, а підприємство за важких обставин підтримує ЗСУ волонтерською допомогою і наближає час Нашої перемоги, ще раз перепрошую, Слава Україні!", - написав директор автошколи Гнатюк Олег.
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