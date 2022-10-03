У київській автошколі відмовилися обслуговувати клієнта українською та побажали "успішного навчання на мові"

20:02 03 жовтня Київ, Україна

Редактор сайту Нова українська школа Олег Твердь поскаржився на київську автошколу АвтоМаг за відмову обслуговувати його українською мовою.

Чоловік залишив на сайті автошколи заявку, після чого з ним зв'язалася керівниця філії. Однак згодом між ними виникла мовна суперечка, тому що в автошколі пропонують навчання лише російською.



Про інцидент він розповів у Фейсбуці.

“Записався на курси з водіння в Автошколі МАГ. Виявляється, у них викладання тільки російською. На те, що я не хочу вчитися водінню російською, директорка Ірина відповіла хамством: "Успішного навчання на мові", - написав Олег Твердь.

Чоловік опублікував скріншот листування з керівником філії на Печерську Іриною Мущинською.

Олег Твердь повідомив, що залишив скаргу щодо порушення прав споживача на сайті уповноваженого із захисту державної мови.

Згодом Твердь додав, що йому зателефонувала Ірина, яка є директоркою філії школи на Печерську.

"Вибачилася за свої слова. Також до мене написала менеджерка іншої філії школи, вибачилася за свою колегу та запропонувала вчитися у неї – писала українською”, – написав Твердь.

Пізніше з Олегом зв'язався директор автошколи, вибачившись за інцидент.