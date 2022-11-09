У Києві зареєстрували петицію про відмову від встановлення новорічної ялинки

17:57 08 листопада Київ, Україна

Авторка петиції, Наталія Попович, пропонує відмовитися від встановлення новорічної ялинки на Софійській площі столиці та витратити ці кошти на ЗСУ чи допомогу переселенцям.



На сайті Київської міськадміністрації з'явилася ця петиція.

"Вважаю не доречним встановлювати ялинку - витрачати кошти на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж. Виділені кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ або допомогу ВПО. Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми, як свідомі мешканці столиці, водночас можемо цього року обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже зараз головне свято, на яке чекає кожен українець - це День Перемоги", - йдеться в тексті.

За неповний день петиція із 6 тисяч необхідних голосів зібрала 1452 підписи. На збирання залишилося 59 днів.