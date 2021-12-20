У Києві заборонили проведення традиційних ярмарків

Заплановані в період з 1 по 12 квітня традиційні ярмарки скасовані через погіршення епідеміологічної ситуації.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.
Таким чином міська влада хоче зменшити поширення захворювання. Відповідне розпорядження, за словами чиновника, вже підписано.
Як повідомлялося, за минулу добу, 29 березня, в Києві виявили 1 422 випадки захворювання COVID-19, від ускладнень хвороби померли 33 жителі столиці.
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