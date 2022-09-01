У Києві заборонили масові заходи у період з 22 по 25 серпня

Київська міська військова адміністрація заборонила проводити масові заходи у Києві у період з 22 по 25 серпня у зв'язку з високою загрозою ракетних ударів по місту окупантами.
Про це повідомляє прессекретарка КДВА Катерина Даценко.
Військова адміністрація просить столичну владу залучити до життєдіяльності міста мінімум людей.
За словами Даценко, документ направлено до КМДА 19 серпня.
КДВА також просить українців не ігнорувати повітряні тривоги.
За словами Даценко, документ направлено до КМДА 19 серпня.
КДВА також просить українців не ігнорувати повітряні тривоги.
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