У Києві заборонили масові заходи у період з 22 по 25 серпня

12:00 22 серпня Київ, Україна

Київська міська військова адміністрація заборонила проводити масові заходи у Києві у період з 22 по 25 серпня у зв'язку з високою загрозою ракетних ударів по місту окупантами.

Про це повідомляє прессекретарка КДВА Катерина Даценко.

"З 22 по 25 серпня заборонити проведення масових заходів, мирних зборів, мітингів та інших заходів, пов'язаних із великими зборами людей", - зазначила вона.

Військова адміністрація просить столичну владу залучити до життєдіяльності міста мінімум людей.



За словами Даценко, документ направлено до КМДА 19 серпня.



КДВА також просить українців не ігнорувати повітряні тривоги.