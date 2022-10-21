У Києві висадили алею на згадку про загиблого активіста, захисника України Романа Ратушного

14:12 21 жовтня Київ, Україна

У Києві по вулиці Протасів Яр висадили алею з 37 дерев на згадку про київського активіста, захисника України Романа Ратушного, який загинув у бою на Харківщині.



Про це повідомила пресслужба КО "Київзеленбуд".





Алею — 7 дубів, 15 ялин та 15 беріз — висадили біля муралу, присвяченого загиблому активісту.

Засновник та керівник громадської організації "Захистимо Протасів Яр", яка боролася із забудовою зеленої зони столиці, Роман Ратушний брав участь у боях під Києвом з самого початку повномасштабного вторгнення росії, згодом у складі 93 ОМБр "Холодний Яр" звільняв Тростянець, Ізюм на Харківщині.

Роман Ратушний загинув 9 червня у бою під Ізюмом у віці 24 років.

До війни був учасником Революції гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру, ініціював створення, а потім очолив громадську організацію "Захистимо Протасів Яр".



Зберегти територію від забудови на згадку про нього обіцяв мер Києва Віталій Кличко під час прощання із загиблим активістом.



Одна з вулиць столиці — колишня Волгоградська у Солом'янському районі — тепер має ім'я Романа Ратушного.