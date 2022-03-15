У Києві ввели комендантську годину на півтора дні

У Києві на якийсь час ввели посилену комендантську годину. Він діятиме з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня. Про це заявив мер міста Віталій Кличко.
Він не уточнив, із чим пов'язане посилення комендантської години.
Нагадаємо, в останні два дні Київ зазнає ворожого обстрілу. Сьогодні внаслідок обстрілів постраждали приватний будинок на Осокорках, десятиповерхівка у Подільському районі та фасад будівлі станції метро "Лук'янівська", а також два будинки у Святошинському районі.
14 березня російські війська обстріляли будинок на Оболоні та завод "Антонов" , а на Подолі були руйнування внаслідок падіння уламків збитої ворожої крилатої ракети.
14 березня російські війська обстріляли будинок на Оболоні та завод "Антонов" , а на Подолі були руйнування внаслідок падіння уламків збитої ворожої крилатої ракети.
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