У Києві ввели комендантську годину на півтора дні

14:36 15 березня Київ, Україна

У Києві на якийсь час ввели посилену комендантську годину. Він діятиме з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня. Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

«Сьогодні – складний та небезпечний момент. <…> Забороняється пересуватися містом без спецперепусток. Виходити можна лише для того, щоб дійти до укриття», — написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Він не уточнив, із чим пов'язане посилення комендантської години.