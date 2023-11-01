У Києві другий день поспіль рекордно високі температури

У Києві вже другий день поспіль встановлюються рекордно високі температури.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 31 жовтня температура повітря у столиці після полудня досягла +21,7°С, що перевищує попередній рекордний показник 1926 року на 1,2°С.
Цей аномальний тепловий період відбувся після того, як 30 жовтня синоптики зафіксували кілька рекордів температури повітря на Київщині.
Цей аномальний тепловий період відбувся після того, як 30 жовтня синоптики зафіксували кілька рекордів температури повітря на Київщині.
Згідно з даними обсерваторії, максимальна температура повітря в Києві 30 жовтня після полудня досягла +20,6°C, що виявилося на 2,3°C вище за попередній рекорд, встановлений у 2013 році.
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