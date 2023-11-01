У Києві другий день поспіль рекордно високі температури

14:59 01 листопада Київ, Україна

У Києві вже другий день поспіль встановлюються рекордно високі температури.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 31 жовтня температура повітря у столиці після полудня досягла +21,7°С, що перевищує попередній рекордний показник 1926 року на 1,2°С.



Цей аномальний тепловий період відбувся після того, як 30 жовтня синоптики зафіксували кілька рекордів температури повітря на Київщині.

Згідно з даними обсерваторії, максимальна температура повітря в Києві 30 жовтня після полудня досягла +20,6°C, що виявилося на 2,3°C вище за попередній рекорд, встановлений у 2013 році.