У Києві вперше виставили на загальний огляд Прапор Незалежності України

З нагоди 30-річчя Незалежності України на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради був виставлений стенд з Прапором Незалежності України.
Про це повідомляє пресслужба ВР в п'ятницю, 20 серпня.
Він додав, що прапор України зараз не розвивається над тимчасово окупованими Росією територіями Луганської та Донецької областей, а також над Кримським півостровом.
Відзначимо, що 24 серпня 1991 група народних депутатів, серед яких був засновник Народного Руху України В'ячеслав Чорновіл, внесла синьо-жовтий прапор розміром 4х8 метрів - Прапор Незалежності України - в зал пленарних засідань.
Традиційно під час урочистих засідань з нагоди державних свят Прапор Незалежності України вносять до зали засідань Ради нардепи, які були безпосередніми учасниками прийняття Акта проголошення незалежності України.
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