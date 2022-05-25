У Києві вперше виставили на загальний огляд Прапор Незалежності України

15:37 20 серпня Київ, Україна

З нагоди 30-річчя Незалежності України на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради був виставлений стенд з Прапором Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба ВР в п'ятницю, 20 серпня.

"Перший раз за 30 років прапор Незалежності виставляється перед Верховною Радою України на площі Конституції, де кожен охочий може до нього підійти, сфотографуватися ... це неправильно, коли він залишається тільки в стінах Верховної Ради", - сказав спікер Ради Дмитро Разумков

Він додав, що прапор України зараз не розвивається над тимчасово окупованими Росією територіями Луганської та Донецької областей, а також над Кримським півостровом.

"... поки він не повернувся в українські Донецьк і Луганськ, його поки немає над Севастополем і Сімферополем, але це все поки ...", - додав Разумков.

Відзначимо, що 24 серпня 1991 група народних депутатів, серед яких був засновник Народного Руху України В'ячеслав Чорновіл, внесла синьо-жовтий прапор розміром 4х8 метрів - Прапор Незалежності України - в зал пленарних засідань.



Традиційно під час урочистих засідань з нагоди державних свят Прапор Незалежності України вносять до зали засідань Ради нардепи, які були безпосередніми учасниками прийняття Акта проголошення незалежності України.