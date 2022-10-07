У Києві відновлює роботу фунікулер

17:59 07 жовтня Київ, Україна

Київський фунікулер на Поштовій площі поновлює роботу з 10 жовтня. Фунікулер було закрито з весни. Його законсервували, бо це пам'ятка архітектури, історії, науки та техніки.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.



Особливо важливо було зберегти картини українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути на верхній та нижній станції. Волонтери «Карти Реновації» закрили дерев'яними щитами, зміцнили їх вогнестійким брезентом та оцинкованими залізними листами.

У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. Здійснили технічне обслуговування, обстежили вузли, агрегати, двигуни та системи підйомника.

"Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини", - наголосив Кличко.

Київський фунікулер складається з двох станцій, він з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ. Фунікулер було відкрито 1905 року. Щорічно цей вид транспорту перевозить до 2,8 мільйона пасажирів. Востаннє генеральну реконструкцію проводили ще 1984 року, тоді замінили вагони та побудували нові вестибюлі станцій. Плановий ремонт фунікулера проводять щороку влітку, бо тоді найменший пасажиропотік.