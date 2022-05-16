У Києві відновлено водопостачання
18:36 16 травня Київ, Україна
В усіх населених пунктах Київської області відновлено водопостачання.
Про це повідомив голова
гуманітарного штабу Київської ОВ Олексій Кулеба.
"Водопостачання підведено та відновлено у всіх населених пунктах області. Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки у смт Гостомель через відсутність електропостачання", - зазначив він.
За словами Куліби, для відновлення електропостачання у населених пунктах області вже закуплено 1 км магістрального електрокабелю.
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