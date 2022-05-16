У Києві відновлено водопостачання

18:36 16 травня Київ, Україна

В усіх населених пунктах Київської області відновлено водопостачання.

 
Про це повідомив голова гуманітарного штабу Київської ОВ Олексій Кулеба.
 
"Водопостачання підведено та відновлено у всіх населених пунктах області. Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки у смт Гостомель через відсутність електропостачання", - зазначив він.
 
За словами Куліби, для відновлення електропостачання у населених пунктах області вже закуплено 1 км магістрального електрокабелю.