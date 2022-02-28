У Києві водіям заборонили займати смугу громадського транспорту

11:09 28 лютий Київ, Україна

Київська влада попередила водіїв і повідомила, що займати смугу громадського транспорту суворо заборонено.

Про це йдеться у заяві КМДА у Телеграм.



«Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, вважатимуться за транспорт диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним. Користуватися смугою громадського транспорту мають право: автомобілі зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги. Місто живе в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні.