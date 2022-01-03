У Києві знову функціонує фунікулер

14:05 21 серпень Київ, Україна

Завершилися планові ремонтні роботи на фунікулері, все системи успішно пройшли випробування і можна з упевненістю говорити про повну безпеку транспорту.

"21 серпня о 12:00 фунікулер відновив роботу після планового ремонту", - повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

"Під час регламентних робіт на фунікулері пофарбували вагони, замінили колеса і оновили обшивку. Також провели плановий ремонт машинного залу, замінили шпали і відремонтували контактну мережу ", - передає" Київпастранс ".

У прес-службі зазначають, що фунікулер готовий зустрічати пасажирів і нагадують, що скористатися транспортом можна лише в захисній масці.



