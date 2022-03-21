У Києві збільшено тривалість комендантської години

11:51 21 березня Київ, Україна

На вулицю заборонено виходити з 20.00 понеділка, 21 березня, до 7.00, 23 березня.



Про це повідомив у Телеграмі Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.



"Магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть. Тому прошу всіх залишатися вдома, або в укриттях – за сигналом тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками", – написав він.



Так, у період дії комендантської години вхід до вокзалів Київ-Пасажирський та Дарниця, а також посадка на пасажирські потяги у Києві будуть дозволені лише транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь до комендантської години. Вихід із вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.



Також на час дії комендантської години не курсуватиме електричка Святошин-Дарниця. Приміські поїзди курсуватимуть насамперед для транспортування працівників критично важливих індустрій, зокрема, залізничників.



Кличко закликав дотримуватися правил воєнного стану.