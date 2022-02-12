У Києві встановлять незвичайну новорічну ялинку
15:48 22 вересень Київ, Україна
Ігор Добруцький, глава компанії Folk Ukraine, яка є головним організатором новорічних заходів в Києві, розповів, що в цьому році киян і гостей столиці чекає сама незвичайна новорічна ялинка.
"Тематика Нового року 2021 - казковий ліс. Головна ялинка країни цього разу буде дивувати всіх. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною. У січні цього року ми провели відповідні заміри і вже готові до втілення наших планів", - розповів Добруцький.
За його словами, площа пенька - 34 метри, а діаметр - близько 10 метрів.
"Потрапити в нього охочі зможуть через великі двері і вийти, спустившись по спеціальній драбині. У пеньку будуть відкриватися віконця, а з них - визирати сови. Пень буде служити підставкою, і на ньому ми встановимо головну ялинку країни. Ми прикрасимо її спеціальної зіркою. Висота конструкції з ялинкою - до 31 метра. Це найвища ялинка на Софійській площі", - говорить він.
За словами Добруцького, якщо ситуація з коронавірусом дозволятиме, охочі зможуть зайти в казковий пень і там сфотографуватися.
"Але ми врахували і найгірший варіант. Якщо масові заходи будуть заборонені в місті, то люди зможуть просто помилуватися оздобленням новорічної красуні", - пояснює він.
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