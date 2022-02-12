У Києві встановлять незвичайну новорічну ялинку

15:48 22 вересень Київ, Україна

Ігор Добруцький, глава компанії Folk Ukraine, яка є головним організатором новорічних заходів в Києві, розповів, що в цьому році киян і гостей столиці чекає сама незвичайна новорічна ялинка.

"Тематика Нового року 2021 - казковий ліс. Головна ялинка країни цього разу буде дивувати всіх. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною. У січні цього року ми провели відповідні заміри і вже готові до втілення наших планів", - розповів Добруцький.

За його словами, площа пенька - 34 метри, а діаметр - близько 10 метрів.

"Потрапити в нього охочі зможуть через великі двері і вийти, спустившись по спеціальній драбині. У пеньку будуть відкриватися віконця, а з них - визирати сови. Пень буде служити підставкою, і на ньому ми встановимо головну ялинку країни. Ми прикрасимо її спеціальної зіркою. Висота конструкції з ялинкою - до 31 метра. Це найвища ялинка на Софійській площі", - говорить він.

За словами Добруцького, якщо ситуація з коронавірусом дозволятиме, охочі зможуть зайти в казковий пень і там сфотографуватися.