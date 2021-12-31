У Києві встановили 90-метровий флагшток

14:12 20 серпень Київ, Україна

Біля Національного музею історії України у Другій світовій війні, побудували найвищий в Україні флагшток, так Київ готується до святкування Дня Незалежності.
Про це повідомили в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА у четвер, 20 серпня.

Висота споруди - близько 90 метрів, він складається з 9 металевих опор. Поруч планують встановити лазерну підсвічування.

Як розповів директор Департаменту Сергій Мартинчук, 23 серпня на флагштоку піднімуть величезний державний прапор розміром 16 на 24 метри.
"Упевнений, що український флагшток займе почесне місце серед найвищих флагштоків світу", - підкреслив чиновник.
фото: Киев: 90-метровый флагшток