У Києві встановили 90-метровий флагшток

14:12 20 серпень Київ, Україна

Біля Національного музею історії України у Другій світовій війні, побудували найвищий в Україні флагшток , так Київ готується до святкування Дня Незалежності.

Про це повідомили в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА у четвер, 20 серпня.



Висота споруди - близько 90 метрів, він складається з 9 металевих опор. Поруч планують встановити лазерну підсвічування.



Як розповів директор Департаменту Сергій Мартинчук, 23 серпня на флагштоку піднімуть величезний державний прапор розміром 16 на 24 метри.