У Києві встановили 90-метровий флагшток

Біля Національного музею історії України у Другій світовій війні, побудували найвищий в Україні флагшток, так Київ готується до святкування Дня Незалежності.
Про це повідомили в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА у четвер, 20 серпня.
Висота споруди - близько 90 метрів, він складається з 9 металевих опор. Поруч планують встановити лазерну підсвічування.
Як розповів директор Департаменту Сергій Мартинчук, 23 серпня на флагштоку піднімуть величезний державний прапор розміром 16 на 24 метри.
Висота споруди - близько 90 метрів, він складається з 9 металевих опор. Поруч планують встановити лазерну підсвічування.
Як розповів директор Департаменту Сергій Мартинчук, 23 серпня на флагштоку піднімуть величезний державний прапор розміром 16 на 24 метри.
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