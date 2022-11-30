У Києві у дівчини в ліфті почалися пологи

08:08 30 листопада Київ, Україна

Столичним рятувальникам довелося діставати породіллю із заблокованого ліфта багатоповерхівки в одному із спальних районів Києва.



Про це у вівторок, 29 листопада, повідомили у головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій Києва.



Ліфт зупинився між п'ятим та шостим поверхами дев'ятиповерхівки на вулиці Симиренка.



Усередині була вагітна жінка, у якої почалися пологи.



Рятувальники негайно виїхали на місце подій та звільнили жінку з кабіни ліфта. Після цього передали медикам, щоб ті доставили її до пологового будинку.



Зазначимо, у КМДА радять не користуватися ліфтами під час планових відключень електрики – уникати поїздок варто за 30 хвилин до прогнозованого відключення. Водночас, там зазначають, що у Києві відбуваються й аварійні відключення електроенергії.