У Києві стартувала фотовиставка про людей, життя яких зруйнувала війна на Донбасі

06:43 16 березень Київ, Україна

Будь-яка війна - це життя між битвами, люди роками живуть в такій реальності і звикають до неї. Документальна фотовиставка "Jus In Bello" розповідає про людей, життя яких зруйнувала збройна агресія РФ на Донбасі.

Документальна виставка "Jus In Bello" розповідає історії людей, життя яких зруйнувала збройна агресія Російської Федерації проти України.

У столиці відкрилася виставка про життя людей, долю яких зруйнувала війна.



У Києві стартувала фотовиставка JUS IN BELLO відомого фотографа-документаліста Сергія Моргунова, яка буде проходити до 22 березня і яка демонструє зруйновані війною міста і людські долі на сході України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З вами я можу поділитися маленькими частинками того, що відбувається на сході України протягом останніх 7 років. Я не мав на меті здивувати когось цими фотографіями і показати щось нове, тому що, на жаль, війни тривають стільки, скільки існує людство. І всі ці сюжети ми вже бачили і, на жаль, вони будуть ще в майбутньому. Я показую ці фотографії для того, щоб нагадати про конкретний конфлікт, який стався в результаті військової агресії Російської Федерації проти нашої держави, і про наслідки, які ця агресія принесла як для України, так і в цілому для сучасного світу", - зазначив Моргунов у вступному слові.

За його словами, фотографії робилися протягом 7 років, і серед них є багато історій особистостей, через які він намагається розповісти світові про війну. На сьогодні автор створив близько 54 тисяч фотографій. На них зображені документальні кадри, зроблені в населених пунктах уздовж лінії фронту в Донецькій і Луганській областях, в яких повністю знищена інфраструктура, а люди залишилися без роботи і без базових життєвих благ.



У свою чергу британський фотограф-документаліст Марк Невілл під час виступу зазначив, що люди на фотографіях як ніби дивляться не на фотографа, а крізь призму камери дивляться на кожного з нас.

"Його політичні і соціальні погляди на Україну висловлюють його власну особисту етику... Яке значення цих фотографій?.. На кожній світлині видно, що погляд спостерігача відбивається в погляді героя на фотографії", - зазначив Невілл.

На думку віцепрем'єр-міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, головною емоцією фотографій, представлених на виставці, повинен бути не страх і жах, а надія.

"Я переконаний, що плекати надію ми можемо завдяки таким проєктам, які розповідають всьому світу, що це є, що це є правдою в 21 столітті в центрі Європи, - війна, яку розв'язала Російська Федерація", - підкреслив Резніков, додавши, що війна є гібридною і тому відповіді на неї також повинні бути гібридними. Кращою відповіддю України на гібридну війну є правда, яка зображена на фотографіях.

Резніков виступив з ініціативою, щоб спільно з МЗС та дипустановами така експозиція вийшла в світ, продемонструвавши громадянам різних країн, до чого призвела військова агресія Росії в Україні.





На думку Моргунова, мова фотографії міжнародна та унікальна, тому знайде свою аудиторію в будь-якому куточку світу.

Свою особисту підтримку заходу підтвердили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник міністра юстиції України - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, представники дипломатичних установ, правозахисних, громадських, благодійних організацій, експерти міжнародних організацій, керівництво Київської міської державної адміністрації, журналісти.



Виставка JUS IN BELLO буде проходити до 22 березня в приміщенні Музею історії міста Київ за адресою вул. Б. Хмельницького, 7.



Сергій Моргунов - незалежний український режисер, оператор, документальний фотограф і громадський активіст. Брав участь в міжнародних виставках, публікується в міжнародних ЗМІ і тематичних книгах. З 2014 року документує наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України, знімає уздовж лінії бойового зіткнення. У березні 2017 року був номінований на Joop Swart World Press Photo.