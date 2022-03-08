У Києві стартувала 4-денна виставка АГРО-2021

18:29 08 червень Київ, Україна

Сьогодні стартував перший день Міжнародної агропромислової виставки АГРО-2021. Це вже 33-а за рахунком виставка, проходить вона в столиці і триватиме до 11 червня включно.

Про це повідомляє Укрінформ.



Свою продукцію на виставці представили понад тисяча учасників з п'яти країн світу. Загальна площа виставки склала 33,6 тисячі квадратних метрів.



На відкритті виставки був присутній міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.



На АГРО-2021 планується провести 12 спеціалізованих виставок: ЕкспоАгроТех, Агротранспорт і логістика, Біопаливо, Hi-Tech Агро, Animal'EX, Agro Build-Expo, FishExpo, Рослинництво і агрохімія, Organiс, Ексімір, Сучасний фермер і Eco House.