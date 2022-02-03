У Києві створили цифрову копію зруйнованого будинку Уткіна

11:06 03 лютий Київ, Україна

Громадська організація «Карта реновації» створила тривимірну віртуальну модель будинку Уткіна, знесеного у квітні 2021 року, таким чином активісти проєкту хочуть привернути увагу до проблеми знесення історичних будинків та відповідальності за це.

«Милуватися домом Уткіна тепер можна лише у віртуальному світі. Проте критично важливо довести справу з розірванням договору оренди земельної ділянки до логічного завершення. Цей випадок має стати уроком для всіх, хто знищує цінну архітектуру», – кажуть у команді.

Так, 3 лютого Київрада голосуватиме за проєкт рішення, який пропонує звернутися до суду з позовом щодо розірвання договору оренди земельної ділянки з власником будинку, ТОВ «Приват». На цій землі власник спільно з девелопером ZIM Group планує збудувати 26-поверховий апарт-комплекс Times.

Будинок Уткіна розташований на вулиці Симона Петлюри, 29, біля Центрального залізничного вокзалу. Його збудували наприкінці 19 – початку 20 століття у стилі неоренесанс за проєктом архітектора Олександра Вербицького.



Охоронного статусу будинок не мав, у квітні 2021 року його демонтували. Юристи «Карти реновації» встановили, що роботи відбуваються з порушенням закону, адже цільове призначення земельної ділянки не відповідає її використанню, на місці не було захисного паркану та інформаційного стенду, а майбутнє будівництво порушує межі прибережної водозахисної смуги річки Либідь.



Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 356 Кримінального кодексу (самоуправство). Вісім депутатів Київради зареєстрували проєкт рішення щодо розірвання договору оренди земельної ділянки під демонтованою будівлею. Лише за дев'ять місяців цей проєкт рішення вирішили винести на голосування.