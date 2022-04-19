У Києві створять денний центр для постраждалих від домашнього насильства

11:40 20 липня Київ, Україна

У 2022 році в Києві повноцінно запрацює денний центр для постраждалих від домашнього насильства, який буде відповідати всім сучасним вимогам.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Київ отримав державну субвенцію на суму понад 6 мільйонів гривень, і за ці кошти буде створено цей денний центр. Дуже важливо, що в структурі нового центру працюватиме мобільна бригада, яка оперативно реагуватиме на випадки домашнього насильства. Основна мета діяльності такої бригади - невідкладне надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. Створення такого центру - це логічне продовження розвитку єдиної системи протидії і запобігання насильству. Це буде установа, яке буде відповідати всім сучасним вимогам. Розташований він буде за адресою: вул. Райдужна, 6-А», - сказала Хонда.

Вона зазначила, що основними завданнями майбутнього денного центру будуть:

надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги постраждалим особам;

організація і підтримка груп взаємодопомоги постраждалих;

організація і проведення семінарів і тренінгів для постраждалих;

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання повторних випадків насильства щодо потерпілої особи і формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві;

інформування населення про права потерпілих і соціальні послуги, що надаються денним центром.

У закладі працюватимуть юрисконсульти, психологи і лікар-психолог, соціальні працівники. До складу мобільної бригади входитимуть психолог, соціальний працівник і водій.



Повноцінно новий денний центр повинен почати працювати в 2022 році.