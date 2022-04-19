У Києві створять денний центр для постраждалих від домашнього насильства

У 2022 році в Києві повноцінно запрацює денний центр для постраждалих від домашнього насильства, який буде відповідати всім сучасним вимогам.
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє Офіційний портал Києва.
Вона зазначила, що основними завданнями майбутнього денного центру будуть:
- надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги постраждалим особам;
- організація і підтримка груп взаємодопомоги постраждалих;
- організація і проведення семінарів і тренінгів для постраждалих;
- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання повторних випадків насильства щодо потерпілої особи і формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві;
- інформування населення про права потерпілих і соціальні послуги, що надаються денним центром.
У закладі працюватимуть юрисконсульти, психологи і лікар-психолог, соціальні працівники. До складу мобільної бригади входитимуть психолог, соціальний працівник і водій.
Повноцінно новий денний центр повинен почати працювати в 2022 році.
Повноцінно новий денний центр повинен почати працювати в 2022 році.
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