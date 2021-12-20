У Києві відбулася презентація проєкту Катерини Костенко «Слов'янки - не рабині» (ФОТО)

06:27 16 листопад Київ, Україна

У столиці України було представлено нову книгу Катерини Костенко «Слов'янки - не рабині» (Slavs NOT Slaves), яка розповідає про слов'янських жінок, про їхню самобутність.

Арткнига Катерини Костенко відображає фотохудожню історію від витоків слов'янської ідентичності. У ній розповідається про дослідження ДНК слов'янських жінок, а також їхня візуалізація через призму ХХ століття.

Катерина Костенко – дизайнерка одягу, стилістка та продюсерка – була ініціаторкою цього проєкту, оскільки думка про слов'янську жінку у світі сильно відрізняється від тих уявлень, які є насправді.

За її словами, слов'янські жінки дуже жіночні та красиві, завжди могли взяти до рук владу, якщо це було необхідно, і ніколи не стояли у чоловіка за спиною.

Але на жаль, на сьогодні жінки забувають про своє коріння і щоразу намагаються бути схожими на представниць інших національностей. І все тому, що не знають і не підозрюють силу своєї природи.

Якщо жінка-слов'янка зможе ідентифікувати себе зі своїм родом – сучасна жінка зможе розкрити код нації і передавати його своїм предкам, а також транслювати його у зовнішній світ.

В арткнизі Костенко розкрила слов'янський стиль жінок та інтерпретувала його в сучасний світ, ґрунтуючись на шести образах (скіфи, сармати, трипільці та ін.). Однією із моделей в образі богині родючості Макоші стала українська актриса Ольга Сумська.

Цей проєкт було створено до 30-річчя Незалежності України.