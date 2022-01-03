У Києві відбулася церемонія прощання з Борисом Патоном

Сьогодні вранці вся Україна, та й світ прощалися з видатним вченим, Героєм України Борисом Патоном. Борис Євгенович Патон був найстаршим (одночасно за віком і за часом перебування на посаді) президентом державної Академії наук в світі.

Внесок Патона в світову науку можна переоцінити. Його досягнення в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії визнані в усьому світі.

Сумна церемонія прощання відбулася в Києві.

Церемонію відвідали президент України Володимир Зеленський з дружиною, глава офісу президента Андрій Єрмак і перший президент України Леонід Кравчук.

Захід пройшов в клубі Кабінету міністрів, а поховання відбудеться на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, що раніше на 102-му році життя помер Борис Патон. У померлого вченого фактично немає родичів, тому його похоронами займеться держава.

Також колеги Патона розповіли про обставини його смерті. У нього було захворювання серцево-судинної системи.