У Києві відбулася церемонія прощання з Борисом Патоном

Сьогодні вранці вся Україна, та й світ прощалися з видатним вченим, Героєм України Борисом Патоном. Борис Євгенович Патон був найстаршим (одночасно за віком і за часом перебування на посаді) президентом державної Академії наук в світі.
Внесок Патона в світову науку можна переоцінити. Його досягнення в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії визнані в усьому світі.
Сумна церемонія прощання відбулася в Києві.
Церемонію відвідали президент України Володимир Зеленський з дружиною, глава офісу президента Андрій Єрмак і перший президент України Леонід Кравчук.
Захід пройшов в клубі Кабінету міністрів, а поховання відбудеться на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, що раніше на 102-му році життя помер Борис Патон. У померлого вченого фактично немає родичів, тому його похоронами займеться держава.
Також колеги Патона розповіли про обставини його смерті. У нього було захворювання серцево-судинної системи.
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