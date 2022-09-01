У Києві відбудеться благодійна виставка фоторобіт захисника "Азовсталі" Дмитра Козацького

У Києві з 12 по 14 серпня у галереї D12 на вул. Десятинній, 12 відбудеться благодійна виставка робіт фотографа, керівника пресслужби полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним "Орест", який зараз перебуває в полоні росіян.
Разом з 25 відомими роботами Ореста на виставці представлять його фотороботи з бомбосховищ "Азовсталі", які раніше не публікувалися. Їх надала мама фотографа Ірина.
Разом з 25 відомими роботами Ореста на виставці представлять його фотороботи з бомбосховищ "Азовсталі", які раніше не публікувалися. Їх надала мама фотографа Ірина.
Під час виставки організатори планують зібрати кошти на мілітарську допомогу для бійців полку "Азов", які продовжують боротьбу, доки їхні побратими перебувають у полоні. Також мета заходу – нагадати світові про захисників Маріуполя.
Під час виставки відбудуться зустрічі із родичами бійців різних підрозділів, які були на "Азовсталі". У різні дні також виступлять Сергій Жадан, гурт ТНМК та діджей Дар'я Коломієць, уточнили журналісти.
Організатором виставки виступив Фонд Сергія Притули.
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