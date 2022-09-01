У Києві відбудеться благодійна виставка фоторобіт захисника "Азовсталі" Дмитра Козацького

12:31 09 серпня Київ, Україна





Разом з 25 відомими роботами Ореста на виставці представлять його фотороботи з бомбосховищ "Азовсталі", які раніше не публікувалися. Їх надала мама фотографа Ірина. У Києві з 12 по 14 серпня у галереї D12 на вул. Десятинній, 12 відбудеться благодійна виставка робіт фотографа, керівника пресслужби полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним "Орест" , який зараз перебуває в полоні росіян.Разом з 25 відомими роботами Ореста на виставці представлять його фотороботи з бомбосховищ "Азовсталі", які раніше не публікувалися. Їх надала мама фотографа Ірина.

“Ми покажемо відео, які захисники “Азовсталі” надсилали своїм сім'ям прямо з пекла до оточення окупантів. "Азовсталь" – це ще не минуле. Це історія, яка продовжується прямо зараз», — зазначили у фонді.

Під час виставки організатори планують зібрати кошти на мілітарську допомогу для бійців полку "Азов", які продовжують боротьбу, доки їхні побратими перебувають у полоні. Також мета заходу – нагадати світові про захисників Маріуполя.



Під час виставки відбудуться зустрічі із родичами бійців різних підрозділів, які були на "Азовсталі". У різні дні також виступлять Сергій Жадан, гурт ТНМК та діджей Дар'я Коломієць, уточнили журналісти.

Організатором виставки виступив Фонд Сергія Притули.