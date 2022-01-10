У Києві відбудеться open-air концерт "Зірки світової опери"

19:22 27 серпень Київ, Україна

Завдяки цьому проекту, у нас є щаслива можливість послухати співаків визнаних на багатьох світових оперних сценах.

Пропустити цю подію ніяк неможливо з кількох причин. Ну, по-перше, тому що ніхто не знає, що буде з культурними заходами у вересні. Тут, як то кажуть, потрібно ловити момент. А по-друге, на сцені виступатимуть реальні зірки - ті самі, що в докарантінное час були рідкісними гостями на батьківщині через щільний графік участі в масштабних світових оперних постановках. Почути їх, таких різних, бездоганних і талановитих на одній сцені в один день, та ще й безкоштовно - велика удача.

Ініціатор проекту "Зірки світової опери" і його художній керівник Анатолій Солов'яненко за підтримки Департаменту культури КМДА та Національної Спілки театральних діячів України не вперше робить такий розкішний подарунок українській публіці. В цьому році цей концерт особливо цінний - після п'яти-то місяців карантину.



За кордоном квитки на спектаклі з їхньою участю стоять сотні євро. На щастя, вони знаходять час і можливість між своїми гучними закордонними ангажемент в Teatro alla Scala, Metropolitan Opera, Ковент-Гардені, Deutsche Oper Berlin і Opernhaus Zürich заспівати для України.





У програмі прозвучать твори Моцарта, Доніцетті, Гуно, Масканьї, Верді, Россіні, Бізе, Оффенбаха, Лисенко, Скорика. Всі артисти виступлять у супроводі симфонічного оркестру і хору Kyiv Opera Theatre, диригент - Віктор Плоскіна.



Коли: 30 серпня, 19.00. Вхід в посадкову зон з 17:30 до 18:50.

Де: Київ, Софійська площа

Вхід вільний, з дотриманням масочного режиму і температурного скринінгу.