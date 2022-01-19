У Києві знову запрацював дитячий сад онлайн

Дитячий сад онлайн, створений урядом під час карантину, знову почав свою роботу, проєкт розрахований на малюків 4-7 років.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
З 3 вересня на порталі освітнього хаба міста Києва абсолютно безкоштовно діти зможуть зануритися в цікаві історії, проявити свою емпатію до інших людей, формувати власний характер і навіть "попрацювати" пожежником, поліціянтом, учителем, лікарем або обрати інші цікаві та корисні професії, - додали в повідомленні.
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