У Києві знизили дозволену швидкість для електросамокатів

15:17 13 липня Київ, Україна

У Києві обмежили швидкість для електросамокатів, з метою підвищення безпеки при пересуванні вулицями міста.

Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляє Офіційний портал Києва.

«В рамках Меморандуму, підписаного між КМДА та операторами прокату електросамокатів в Києві, ми заклали низку обмежень, які повинні допомогти підвищити безпеку киян при пересуванні вулицями міста. Одним з основних було обмеження максимальної швидкості з 35 км/год до 20 км/год. Станом на 13 липня всі оператори цю вимогу виконали», - заявив Усов.

За його словами, КМДА пильно стежить за виконанням всіх пунктів Меморандуму.

«Час повної імплементації всіх обмежень триватиме близько місяця з дати підписання Меморандуму, оскільки на технологічне виконання деяких з них буде потрібно більше часу, а деякі навіть вимагають зміни бізнес-моделі. Крім зниження граничної швидкості, вже чотири оператори з семи повноцінно ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год і зони повної заборони руху. Система виконує наступні дії автоматично, спираючись на GPS-сигнал. Решта три оператори повинні відповідно налагодити свої карти найближчим часом», - зазначив заступник голови КМДА.

Він також повідомив, що оператори вже частково промаркували самокати номерними знаками. Номери наносяться по обидва боки труби керма в форматі «буква і 4 цифри», і кожен з операторів має свої унікальні серії: Bolt - A, B, C; Jet - J, Е; BikeNow - N; Kiwi - K; Scroll Bird - O, S; Zelectra - Т, Z; Vzhooh - V.

«Крім того, місто вже почало отримувати перші великі дані і теплові карти від операторів щодо інтенсивності руху прокатних самокатів на вулицях і в найпопулярніших місцях для старту-фінішу. Надалі ці дані будуть використані для оптимізації маршрутів громадського транспорту» , - додав Усов.