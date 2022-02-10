У Києві здали втричі більше ялинок на переробку у 2022 році

14:07 10 лютий Київ, Україна

Кияни у 2022 році здали на переробку 8,5 тисячі ялинок, сосен та смерек. Це утричі більше, ніж у 2021 році, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.



За його словами, у Києві вдвічі збільшили кількість пунктів прийому для утилізації ялинок – з 15 до 33. Найчастіше дерева на переробку приносили жителі Дарницького, Солом'янського та Печерського районів.

Хвойні дерева переробляють на тріску, якою потім покривають поверхню лунок рослин, використовуючи її як природне добриво для інших ялинок.

Це допомагає захистити насадження від сильних морозів узимку та перегрівів ґрунту влітку, пояснив гендиректор «Київзеленбуд» Олексій Король. Крім того, у щепі саме хвойних дерев містяться фітонциди, тому там рідше з'являються цвіль і грибки.