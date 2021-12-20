У Києві з 20 березня вводять тритижневий локдаун

11:56 18 березень Київ, Україна

Зростання захворюваності, спричинене «третьою хвилею», змушує владу Києва йти на непопулярні заходи. Як повідомив сьогодні мер міста Віталій Кличко, в мерії було прийнято рішення про перехід до більш жорстких карантинних обмежень з 20 березня по 12 квітня.

Раніше Кличко звернувся до уряду із закликом розширити перелік карантинних обмежень в "помаранчевій" зоні, а також посилити контроль за дотриманням обмежень.

Також мер вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно приймати рішення про встановлення обмежувальних заходів, яких міста позбавили з 17 лютого.

У зв'язку зі сформованою ситуацією весняні канікули для учнів 5-11 класів Києва розпочнуться на два дні раніше - з 18 березня.