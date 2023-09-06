У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати до 23:00 - Кличко

12:29 30 серпня Київ, Україна

Рада оборони Києва ухвалила рішення про продовження часу роботи закладів громадського харчування на одну годину. Тепер вони матимуть змогу працювати до 23:00.



Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.



Це рішення було ухвалено на прохання Національної ресторанної асоціації України.



Підприємці зазначили, що продовження часу роботи закладів сприятиме покращенню економічної ситуації у місті, створенню додаткових робочих місць та збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.



Раніше час роботи закладів громадського харчування у Києві було обмежено 22:00. Це обмеження було пов'язане з тим, що комендантська година у столиці починалася о 23:00. Проте зараз комендантська година починається о 00:00, тому потреба в обмеженні часу роботи закладів відпала.