У Києві російську мову виключили з навчальних програм дитсадків та шкіл

11:22 11 листопада Київ, Україна

У Києві російську мову виключили із навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Про це повідомила Київська міська рада.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Київської міської ради 10 листопада. За нього проголосували 64 депутати.

Голова постійної комісії з питань освіти та науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук зазначив, що в умовах війни з росією недоцільно та неправильно проводити навчальний процес та вивчати російську мову у навчальних закладах.
“Керівники росії неодноразово заявляли, що росія йде настільки далеко, як далеко поширена російська мова. У зв'язку з цим Київрада ухвалила рішення, яке дозволить уникнути ескалації напруги у суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення. І під час війни – це питання національної безпеки", – заявив він.