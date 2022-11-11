У Києві російську мову виключили з навчальних програм дитсадків та шкіл

11:22 11 листопада Київ, Україна

У Києві російську мову виключили із навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.



Про це повідомила Київська міська рада.



Таке рішення було ухвалено на засіданні Київської міської ради 10 листопада. За нього проголосували 64 депутати.



Голова постійної комісії з питань освіти та науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук зазначив, що в умовах війни з росією недоцільно та неправильно проводити навчальний процес та вивчати російську мову у навчальних закладах.