У Києві "Батьківщина-Мати" може змінити свій вигляд на Архістратига Михаїла

У Київській міській раді подали петицію на розгляд громадськості, в якій внесено пропозицію щодо зміни статуї "Батьківщина-Мати" на патрона міста Київ - Архістратига Михаїла.

У середу, 24 листопада, на сайті Київської міської ради на громадський розгляд було опубліковано електронну петицію №10830 "Про декомунізацію статуї "Батьківщина-Мати".

Автор петиції, Олександр Анатолійович Артемов, прокоментував це рішення тим, що монумент «Батьківщина-Мати» на Печерських пагорбах столиці є найвищим у Європі, до того ж ця споруда вказана у всіх туристичних путівниках. Сьогодні зовнішній вигляд та початковий задум даного меморіалу вже не відповідає сучасним політичним та ідеологічним вимогам суспільства. Рішення повністю демонтувати статую є недоцільним, тому виникла така пропозиція - видозмінити.

"Оскільки ця жінка виглядає досить чоловікоподібно, а ще вона тримає в руках щит і меч, нескладно перетворити її на статую Архістратига Михаїла – патрона нашого міста. З цією метою – прибрати груди, замінити радянський герб гербом Києва та змонтувати крила. Якщо знайдуться додаткові кошти – зробити крила рухливими”.

Відомо, що директор Інституту нацпам'яті Антон Дробович пояснив причину невиконаної декомунізації монумента "Батьківщина-Мати" тим, що незважаючи на згоду меценатів взяти участь щодо демонтажу меморіалу, – необхідне все ж таки рішення уряду. За його словами, демонтувати радянський герб та щит на монументі "Батьківщина-Мати" можна протягом року.

Довідка. "Батьківщина-Мати" - монументальна скульптура у центрі Києва, присвячена солдатам Червоної Армії. Встановлена у 1981 р. Висота монумента – 102 метри, вага – 450 тонн.