У Києві провели акцію солідарності на підтримку бранців Кремля

16:11 13 грудень Київ, Україна

Учора, 12 грудня, на алеї Небесної Сотні у столиці, за участю кількох десятків людей, відбулася акція солідарності "Свободу політв'язням".



Зі словами підтримки політв'язнів на акції виступили заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, колишні політв'язні Ісмаїл Рамазанов та Володимир Балух, голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, аналітик "Крим SOS" Євген Ярошенко, Петро Виговський, представник Об'єднання родичів політв'язнів Кремля та інші.

Під час акції відбувся театралізований перформанс, який зображає долю незаконно ув'язнених в'язнів Кремля.



На плакаті, виготовленому волонтерами та школярами, учасники акції написали послання та побажання українським політв'язням, які перебувають у в'язницях на території РФ та окупованого нею Криму. Наступного тижня його буде запущено в небо над Кримом.



Також провели перформанс "Кандалам не забрати мою волю", у якому взяли участь колишні в'язні Кремля.

Учасники акції звернулися до влади з проханням прискорити розгляд законопроєкту, який би нормував надання допомоги затриманим окупантами українцям та їхнім сім'ям.



Нагадаємо, згідно з даними українських правозахисних організацій, всього у в'язницях Росії та тимчасово окупованого Криму незаконно утримують щонайменше 102 особи. 76 із цього списку – кримські татари.