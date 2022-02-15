У Києві пройшла церемонія нагородження музичної премії "Українська пісня року"

16:25 21 травень Київ, Україна

Вчора в столиці, в павільйоні кіностудії FILM.UA пройшла церемонія нагородження національної музичної премії Українська пісня року, за словами організаторів, вона була присвячена 30-річчю Незалежності України.

Автором ідеї та генеральним продюсером премії є ректор Університету культури Михайло Поплавський, а співорганізатором - співак Олег Винник. Вони ж виступили в ролі ведучих церемонії.



Режисером-постачальником шоу стала відома кліпмейкерка Катя Царик. У павільйоні кіностудії була спеціально побудована високотехнічна багатоярусна сцена у вигляді сходів, а зал обладнали величезними екранами і світловою технікою.



Девіз премії в цьому році "Тримаймо разом українську хвилю!". Вона відзначає пісні легенд української сцени і молодих артистів, чия творчість розвиває культуру країни.

"Вважаю, що наш з Вінником тандем буде ламати стереотипи і просувати українську пісню. У такий складний час в умовах пандемії ми ризикнули і провели грандіозну церемонію, яскраве суперсучасне шоу, в якому були задіяні найсучасніші світові технічні новинки. Для мене важливо, щоб українська пісня домінувала в інформаційному просторі", - заявив Поплавський.

Номінантів розглядала експертна рада, до якої увійшли відомі продюсери, композитори, автори і виконавці.



Спеціальними нагородами були відзначені артисти в трьох номінаціях.

Так, нагороди в номінації Легенда української пісні отримали Оксана Білозір, Іво Бобул, Іван Попович, Степан Гіга, Павло Зібров, Алла Кудлай, Руслана, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Михайло Поплавський.



Премією Гордість української пісні відзначили Наталю Бучинську, DZIDZIO, Камалію, Олега Винника, Наталію Валевську, Ірину Федишин, Діму Коляденка, GENA VITER, Театр пісні Лісапетний батальйон.



А в номінації Надія української пісні перемогли NIKITA LOMAKIN, Артем Пивоваров, GROSU, М'ята, Сергій Мироненко, Солоха, Таюне, Аліна Поплавська, Анна Буткевич.

Нагадаємо, проєкт Наша пісня був створений Поплавським в 2004 році. У ньому брали участь виключно українські артисти з піснями українською мовою.



З роками він змінив назву і розширив географію: Українську пісню року в 2017 році Поплавський проводив у Варшаві. За всі роки в проєкті взяли участь понад три тисячі українських артистів.