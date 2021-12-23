У Києві пройшла акція на підтримку білоруського народу

17:22 14 серпень Київ, Україна

У Києві біля посольства Білорусі, активісти провели акцію на знак солідарності з постраждалими від поліцейського і політичного свавілля.

Повідомляється, що по вулиці Коцюбинського, 3 зібралося близько трьох десятків активістів з плакатами. Акцію організувало правозахисне об'єднання "Синдикат".





Люди стояли з прапорами України та історичним біло-червоно-білим прапором Білорусі в знак співдружності. Деякі наочно порівнювали президента Олександра Лукашенка з російським лідером Володимиром Путіним.



Учасники акції запалили димові шашки кольорів національного прапора Білорусі.



