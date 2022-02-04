У Києві пройшла акція пам'яті померлих від СНІДу біля меморіалу "Червона стрічка"

17:20 14 травень Київ, Україна

Напередодні Всесвітнього дня пам'яті жертв СНІДу пройшла традиційна акція біля меморіалу "Червона Стрічка" в Києві.

За минулий рік від СНІДу в Україні померли 2,5 тисячі осіб, про це під час акції пам'яті померлих від ВІЛ/СНІД біля меморіалу "Червона стрічка" в Києві сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні в Україні не така ситуація, як була ще 5 років тому. Смертність від ВІЛ-інфекції та СНІДу зменшилася в два рази. За минулий рік ми втратили 2,5 тисячі осіб, які померли від ускладнень ВІЛ-інфекції. Багато це чи мало? Багато. Оскільки в Україні сьогодні проживає 260 тисяч осіб, які мають ВІЛ-інфекцію. З них 70% знають про свій статус, з них 60% отримують ефективну антиретровірусну терапію, у 58% з тих, хто отримує терапію, терапія дає ефект. Це люди, які можуть жити спокійним життям і не боятися негативних наслідків для свого здоров'я", - сказав Ляшко.

Головний держсанлікар зазначив, що незважаючи на пандемію COVID-19, в 2020 році вдалося провести обстеження на виявлення ВІЛ/СНІД 2,5 млн осіб. За його словами, під час цього обстеження 19 тисяч осіб дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус, 18 тисяч з них почали лікування.

"Хотів би звернутися до всіх - не соромтеся пройти тестування на ВІЛ. Рання діагностика ВІЛ-інфекції - це запорука порятунку вашого життя і збереження здоров'я. Оскільки ми говорили про 2,5 тис. смертей, що сталися в минулому році, 90% з них - через те, що хвороба була діагностована на пізній стадії, коли досить важко підібрати терапію і врятувати життя", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що зараз в Україні коштами державного бюджету фінансуються профілактичні послуги. З 600 тисяч людей групи ризику, які потребують цих профілактичних послуг, близько 360 тисяч осіб отримують ці послуги за державні кошти. Інші - за кошти міжнародних партнерів.



Також Ляшко зазначив, що люди, які мають ВІЛ-інфекцію, або хворіють на СНІД, можуть вакцинуватися від COVID-19, а також від інших вакцинокерованих хвороб.