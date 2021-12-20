У Києві пройде триденний міжнародний фестиваль "Код Ступки"

19:34 18 листопад Київ, Україна

У Києві відкрито перший міжнародний фестиваль з нагоди 80-річчя Богдана Ступки. Ініціаторами фестивалю є Ірина Батько-Ступка та "Фонд Богдана Ступки". Фестиваль відбувається за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, ексклюзивного перевізника Flyuia_me, Посольства України у Грузії.

У Києві з 19 листопада по 21 листопада відбудеться перший міжнародний фестиваль "Код Ступки", присвячений 80-річчю українського актора Богдана Ступки. Актор неодноразово озвучував плани проводити подібний захід, де Україна була б місцем знайомства із театральною культурою країн Закавказзя, Прибалтики та Польщі.

На перший фестиваль організаторам вдалося запросити художників із Грузії. Програма триденного фестивалю складається із театральних, візуальних та поетичних проєктів.

Програма фестивалю:

19 листопада: Показ спектаклю "Кінець гри" за п'єсою Семюеля Беккета грузинського театру ім. Шота Руставелі у постановці Роберта Стуруа за участю Давида Уплісашвілі, Гога Барбакадзе, Левана Берікашвілі, Нани Пачуашвілі.

"Кінець гри" присвячений пам'яті композитора Гії Канчелі, багаторічного співавтора та друга Роберта Стуруа. Вистава розпочнеться о 19.00 у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка.

20 листопада: У кінотеатрі "Ліра" протягом дня (з 12:00 до 20:00) у рамках ретроспективи Богдана Ступки покажуть стрічки "Білий птах з чорною міткою", "Осяяння", "З життя Остапа Вишні", "Молитва за гетьмана Мазепу”.

21 листопада: У театрі "Сузір'я" пройде презентація збірки "14 GB" - проєкту, що викликав резонанс як "гімн нинішньої Грузії", є поетичним досвідом переживання війни та розуміння фігури "Іншого" через розповідь про події в Абхазії. Подія супроводжуватиметься дискусією за участю дослідників із Тбіліського державного університету імені Івана Джавихішвілі та науково-дослідного Центру україністики імені проф. Отара Баконіде.

У галереї Vakulenko art consulting відкриється спільна виставка грузинських та українських художників: Владислава Шерешевського, Юрія Вакуленка, Миколи Журавля, Петра Лебединця, Матвія Вайсберга, Анатолія Криволапа, Давида Шарашидзе, Руслана Агірбі, Гії Міміношвілі, Бадрі.

Також на відкритті фестивалю 20 листопада відбудуться виступи Тбіліського колективу "ХОРАЛ", Національного народного хору України ім. Григорія Верьовки та етноджазового DUDU Band (Україна-Грузія).

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо відзначення 80-річчя Богдана Ступки. Обсяг фінансування — 2 млн гривень, які мають витратити на встановлення меморіальної дошки-горельєфа, яку відкрили 27 серпня, проведення фестивалю "Код Ступки", створення музею-квартири Богдана Ступки у Львові.