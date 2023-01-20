У Києві пройде прощання із загиблими керівниками МВС

16:35 20 січня Київ, Україна

В Українському домі у Києві 21 січня відбудеться прощання із загиблими керівниками Міністерства внутрішніх справ. Церемонія розпочнеться об 11.00.



Про це повідомляє пресслужба МВС України.



Зазначається, що одночасно відбудеться прощання не лише з керівництвом МВС, а й з іншими співробітниками міністерства, які загинули під час виконання службових обов'язків.



Вказано також, що прощання із загиблим командиром повітряного судна - інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком, пілотом авіаційної ескадрильї спецпризначення Костянтином Коваленком та бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщиком Іваном Касьяновим відбудеться 21 січня 2023 року о 13.00 в м. Ніжин Чернігівської області (вертолітний майданчик №4 аеродрому).