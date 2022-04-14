У Києві пройде марш за права ЛГБТ

Громадська організація КиївПрайд анонсувала на 19 вересня марш за права ЛГБТ - Марш рівності 2021. Головною темою маршу стане безпека.
Про це повідомляє пресслужба організації у четвер, 15 липня.
Як очікують організатори, в марші візьмуть участь до 10 тисяч осіб, проте захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог. Перед прайдом пройде низка культурно-мистецьких та освітніх заходів в рамках українського ПрайдМісяця.
Нарешті, буде сформований маніфест з вимогами Маршу рівності.
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