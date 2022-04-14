У Києві пройде марш за права ЛГБТ

17:37 15 липня Київ, Україна

Громадська організація КиївПрайд анонсувала на 19 вересня марш за права ЛГБТ - Марш рівності 2021. Головною темою маршу стане безпека.

Про це повідомляє пресслужба організації у четвер, 15 липня.



Як очікують організатори, в марші візьмуть участь до 10 тисяч осіб, проте захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог. Перед прайдом пройде низка культурно-мистецьких та освітніх заходів в рамках українського ПрайдМісяця.

"Головною темою Маршу рівності стане безпека і вимога введення в дію законодавства про злочини на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ і інших груп, які вже роками страждають від насильства. Зокрема, будуть вимагати імплементації законопроєкту №5488, який передбачає покарання за подібні кримінальні дії", - сказано в повідомленні.

Нарешті, буде сформований маніфест з вимогами Маршу рівності.