У Києві пройде етап чемпіонату світу з тенісу «Кубок Девіса»

18:03 24 січень Київ, Україна

У столичному парку Муромець, за дотримання всіх карантинних норм і обмежень, пройде етап чемпіонату світу з тенісу «Кубок Девіса».



Змагання пройдуть у тенісному клубі «Теніс Парк» 4-5 березня 2022 року.



Українська збірна проведе матч плей-офф у першій світовій групі проти команди Барбадосу. Грати будуть у залі на харді (швидке покриття).



Етап чемпіонату у Києві проводить ГО "Київ Теніс Парк" спільно з Федерацією тенісу України та Федерацією тенісу Києва.



«Кубок Девіса» – найбільші міжнародні командні змагання у чоловічому тенісі, які щорічно проводяться міжнародною федерацією тенісу. 32 рази змагання вигравала команда США, 28 разів Австралія та 10 – Франція.



Українська збірна бере участь у змаганнях із 1993 року. Тепер грає у 1-й групі Зони Європа/Африка. 4 рази грала у плей-офф Світової групи.