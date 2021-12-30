У Києві пройде бігове свято

15:17 21 квітень Київ, Україна

За підтримки Представництва ЄС в Україні, 25 квітня в серці столиці пройде справжнє бігове свято - міжнародний легкоатлетичний пробіг Kyiv Euro Marathon.

Про це в середу, 21 квітня, повідомляє пресслужба Київради.

За інформацією організаторів марафону , участь у ньому візьмуть 40 спортсменів з 11 країн, які змагатимуться на кількох дистанціях: марафон (42,2 км), напівмарафон (21,1 км), швидкі дистанції (5 і 10 км), командна марафонська естафета. Крім того, пройдуть змагання зі скандинавської ходьби на дистанціях 5 км, 10 км і 21 км.



З 08:00 до 15:30 на тих вулицях, по яких буде проходити марафон, рух транспорту буде заборонено. Також свої маршрути змінить наземний пасажирський транспорт, який курсує по цих вулицях.



Kyiv Euro Marathon пройде за таким маршрутом:



вул. Саксаганського, 2/34 (парковка перед касами Палацу Спорту, північний вихід з НСК «Олімпійський») - по вул. Саксаганського в напрямку площі Перемоги - з площі Перемоги по проспекту Перемоги (непарна сторона) до перетину з вул. Академіка Янгеля - розворот у зворотному напрямку по проспекту Перемоги - з площі Перемоги на вул. Саксаганського - вул. Саксаганського, 2/34 (парковка перед касами Палацу Спорту).