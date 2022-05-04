У Києві проходить фестиваль віртуального мистецтва

15:41 04 грудня Київ, Україна

Французький Інститут в Україні організував проведення міжнародного фестивалю віртуального мистецтва Virtualité, що проходить в Центрі сучасного мистецтва М17, в Києві.



Епідемія коронавірусу та карантинні обмеження не змогли зірвати перший Епідемія коронавірусу та карантинні обмеження не змогли зірвати перший фестиваль VR-мистецтва, всього в рамках фестивалю VR-мистецтва відвідувачам запропонують вісім локацій.

У програмі фестивалю, який отримав назву Virtualité, представлені вісім робіт, тривалість їхня становить від 6 до 20 хвилин. Українські художники представили три роботи, а французька сторона - п'ять.

Організатори зазначають, що такі фестивалі мають достатню унікальність - в світі їх налічують одиниці - в рамках Венеціанської бієнале, VRHAM в Гамбурзі і Cinequest в Сан-Хосе, США.



Однією з найбільш популярних експозицій став VR-фільм про шаманські практики французького режисера Яна Кунена. Серед українських робіт - постановка про Бабин Яр. Фільм створювали у співпраці з Музеєм історії Києва.

Для того, щоб ознайомитися з представленими роботами, надаються спеціальні окуляри віртуальної реальності. Для зниження ризиків поширення коронавірусу їх регулярно дезінфікують. Всі локації розташувалися в стінах Центру сучасного мистецтва М17.



