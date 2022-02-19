У Києві презентують унікальну колекцію зображень малого Державного Герба України

11:48 17 лютий Київ, Україна

У виставкових залах столичного Музею війни відбудеться презентація колекції унікальних зображень малого Державного Герба України.



Ці зображення тризубців є унікальним ілюстративним матеріалом «Альбому уніформ Української Армії та Флети в епоху Визвольної боротьби 1917–1921 рр.» геральдика Миколи Бітінського. Стилізація тризубця більш ніж у сотні варіацій — безпрецедентний художній прийом та творчий експеримент, який не має аналогів не лише в українській, а й у світовій практиці. Він ще гідно не оцінений.



Альбом було створено у Празі у 1937 році до 20-річчя відродження українського війська. Під час Другої світової війни безцінне геральдичне зібрання було вивезено до Німеччини, а у післявоєнний час перебувало у США. Спочатку воно об'єднувало 186 аркушів зображень форми українського війська та унікальних авторських стилізацій тризубця.



В цей час більша частина зберігається у фондах Українського музею та бібліотеки у Стемфорді (США). Невелика частина – у колекції Музею Шереметьєвих (м. Київ).



Вперше за 85 років усі шість розділів альбому зібрані та експонуються у Музеї. Вони дозволяють повністю реконструювати творчий задум автора – учасника Визвольної боротьби 1917–1921 рр., насолодитися різноманітністю кольорових стилізацій тризубця – головного символу Незалежної України. Ці роботи були свідками рішучих кроків українців на шляху розвитку власного війська та державності.

Виставка стартує 18 лютого у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, вулиця Лаврська, 27, Київ.