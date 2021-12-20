У Києві презентували Український національний центр розвитку миру

17:37 15 грудень Київ, Україна

Державне підприємство – Національний центр розвитку миру, було створено для виконання підпункту 6 пункту 1 рішення Ради нацбезпеки від 2 червня 2021 року "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях".



Мета центру – комунікація, координація роботи у сфері розвитку миру, подолання наслідків збройного конфлікту та моніторинг й документування порушень прав людини, норм міжнародного права та шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Росії. Він функціонуватиме у приміщенні Мінреінтеграції.

“Це вперше, коли держава розпочинає платформу для діалогу з українським суспільством на дуже чутливі теми. До цього процесу вже залучено високопрофесійних фахівців, зокрема, медіаторів, які працюватимуть над подоланням конфліктів в українському суспільстві та відновлення діалогу. Тільки через діалог можна дійти довіри, а від довіри – до миру”, – сказала Ірина Верещук , віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (ТОТ)”.

Центр реалізовуватиме:

– проєкти для зміцнення соціальної згуртованості, єдності та стійкості суспільства;

– створюватиме платформи для міжвідомчої співпраці між різними державними органами та громадянським суспільством у сфері розвитку світу;

– залучати міжнародні організації, вчених та громадських діячів для спільного пошуку шляхів подолання наслідків збройного конфлікту та дослідження міжнародних практик розвитку миру.



Центр запровадить держсистему моніторингу порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права. Він буде збирати, аналізувати та систематизувати інформацію та документи про порушення прав людини та збитків, які зазнала держава, фізичні та юридичні особи внаслідок збройної агресії Російської Федерації.



Також планується навчання державних службовців, як документувати факти та дані щодо ТОТ.



Міністр юстиції Денис Малюська вітав створення центру, оскільки він зробить свій внесок у документування злочинів на ТОТ. За його словами, Міністерству юстиції нелегко документувати правопорушення для Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та Росія користується цим для пропаганди своїх міфів.