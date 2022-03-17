У Києві презентували додаток з українською класичною музикою

Перший в світі мобільний додаток з українською класичною музикою - Ukrainian Live Classic, представили в Києві, розробником програми є громадська організація Сollegium за підтримки Українського культурного фонду.
Додаток дозволяє вибирати музику за стилями, епохами, композиторами, а унікальні обкладинки розробляв координатор проєкту Володимир Ольшанський. Проєкт двомовний, а основною версією є англійська.
Зазначає, що програма не тільки повністю безкоштовна, як і було обіцяно, але і не спамить рекламою, дуже легка в керуванні з інтуїтивним інтерфейсом, правда, тільки для знавців англійської мови, оскільки заявлений український в додатку є тільки в назвах деяких розділів. Проте, сервіс не навантажує телефон і не "підвішує" навіть слабкий інтернет. У AppStore це - одна з небагатьох програм для музики, що не має ні прихованої реклами, ні підступів з пропозицією покупки "преміумверсії з усіма функціями", і так далі. Єдиний мінус - поки сервіс оперує вкрай незначною кількістю музичних творів. Немає навіть всесвітньо відомого українського "Щедрика".
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