У Києві презентували додаток з українською класичною музикою

11:20 22 жовтня Київ, Україна

Перший в світі мобільний додаток з українською класичною музикою - Ukrainian Live Classic, представили в Києві, розробником програми є громадська організація Сollegium за підтримки Українського культурного фонду.

"Ukrainian Live Classic вже доступний для завантаження на Google Play Market і Apple Store. Він є абсолютно безкоштовним для користувачів. Розробку програми підтримав Український культурний фонд, а подальше функціонування забезпечать партнери - Галицьке музичне товариство і Львівський органний зал. Також передбачена система донатів для охочих підтримати проєкт", - розповіли на презентації новинки.

Додаток дозволяє вибирати музику за стилями, епохами, композиторами, а унікальні обкладинки розробляв координатор проєкту Володимир Ольшанський. Проєкт двомовний, а основною версією є англійська.

"Візуальна частина представляє близько 40 композиторів, кожен з яких має своє яскраве оформлення, фарби і звукову музичну хвилю - лінійний дизайн, який представляє музику кожного композитора", - зазначив Ольшанський.

Зазначає, що програма не тільки повністю безкоштовна, як і було обіцяно, але і не спамить рекламою, дуже легка в керуванні з інтуїтивним інтерфейсом, правда, тільки для знавців англійської мови, оскільки заявлений український в додатку є тільки в назвах деяких розділів. Проте, сервіс не навантажує телефон і не "підвішує" навіть слабкий інтернет. У AppStore це - одна з небагатьох програм для музики, що не має ні прихованої реклами, ні підступів з пропозицією покупки "преміумверсії з усіма функціями", і так далі. Єдиний мінус - поки сервіс оперує вкрай незначною кількістю музичних творів. Немає навіть всесвітньо відомого українського "Щедрика".